В Twitter заявили о «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором

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Представитель компании Twitter заявил о проведённом 1 апреля «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором касательно совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о нелегальном контенте. Об этом пишет Business Insider.
В Twitter заявили о «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором
  • Reuters

«В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам», — сообщил он. 

Также администрация соцсети заявила, что не позволяет использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействия незаконным действиям. 

Представитель соцсети добавил, что это было «продуктивным обсуждением».

Ранее Роскомнадзор сообщил о решении продлить меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая.

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