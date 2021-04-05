В Twitter заявили о «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором

Представитель компании Twitter заявил о проведённом 1 апреля «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором касательно совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о нелегальном контенте. Об этом пишет Business Insider.

«В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам», — сообщил он.

Также администрация соцсети заявила, что не позволяет использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействия незаконным действиям.

Представитель соцсети добавил, что это было «продуктивным обсуждением».

Ранее Роскомнадзор сообщил о решении продлить меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая.