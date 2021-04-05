В Twitter заявили о «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором
- Reuters
«В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам», — сообщил он.
Также администрация соцсети заявила, что не позволяет использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействия незаконным действиям.
Представитель соцсети добавил, что это было «продуктивным обсуждением».
Ранее Роскомнадзор сообщил о решении продлить меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая.