В Минобрнауки прокомментировали ограничение продажи доступа к Zoom

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Решение Zoom ограничить продажу доступа к сервису для российских компаний и учреждений с государственным участием не повлияет на работу вузов в России, заявили в Минобрнауки.
В Минобрнауки прокомментировали ограничение продажи доступа к Zoom
  • Reuters

Как уточнили в пресс-службе ведомства, данное решение американской компании не приведёт к негативным последствиям для высших учебных заведений.

«В 2020 году для нужд Минобрнауки России приобретены лицензии для ВКС на базе решений TrueConf. Таким образом, Минобрнауки России не использует решения Zoom в своей деятельности», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в Минцифры заявили, что в России разработано пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom в случае ограничения доступа к сервису российским госучреждениям и госкомпаниям.

Министр просвещения России Сергей Кравцов напомнил, что в стране есть собственная система видео-конференц-связи «Сферум».

6 апреля в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.

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