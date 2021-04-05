В соответствии с поправками к Конституции: Путин подписал закон о президентских сроках

Президент России Владимир Путин подписал закон о президентских сроках, который приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции РФ. Закон, помимо прочего, даёт право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока в должности президента. Кроме того, Путин подписал ещё ряд законов, затрагивающих общественно-политические аспекты в жизни страны. Так, одним из документов ужесточается наказание за реабилитацию нацизма в сети и неуважение к ветеранам. А закон о гаражной амнистии упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

Президент России Владимир Путин подписал закон о президентских сроках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции РФ.

Закон, помимо прочего, даёт право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока.

По российскому законодательству один человек не может занимать пост главы государства более двух раз.

Однако, согласно одной из принятых поправок в основной закон страны, данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений к Конституции.

Помимо этого, в законе прописано, что президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства либо вида на жительство, за исключением случаев, когда кандидаты были гражданами иностранного государства, принятого в состав РФ (полностью или частично).

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Законом также устанавливаются новые требования к депутатам Госдумы и главе ЦИК.

Напомним, с предложением принять ряд поправок к Конституции, в том числе о требованиях к кандидатам в президенты, Владимир Путин выступил в январе 2020 года в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию. Позже депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести изменения в основной закон страны, отменив ограничения по количеству президентских сроков, или же принять поправку, которая позволит действующему главе государства после вступления в силу новой редакции Конституции участвовать в выборах на этот пост.

Сам российский лидер тогда подчеркнул, что такое решение будет возможно только в том случае, если инициативу поддержат граждане. Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года, за внесение изменений в основной закон высказались 77,92% россиян. Поправки в Конституцию России вступили в силу 4 июля.

Наказание за оскорбление ветеранов

Глава государства также подписал закон, ужесточающий наказание за реабилитацию нацизма в сети и неуважение к ветеранам.

Так, в Уголовный кодекс внесена поправка, согласно которой публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны будут наказываться штрафом в размере до 3 млн рублей (или в размере дохода осуждённого за последние три года) либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Те же деяния, совершённые с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо с использованием СМИ и интернета, а также с искусственным созданием доказательств обвинения, предполагают штраф от 2 млн до 5 млн рублей или лишение свободы до пяти лет.

Также законом устанавливается ответственность за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой страны, оскорбление памяти защитников Отечества, а также унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Такие действия повлекут за собой штраф в размере до 3 млн рублей (или в размере доходов осуждённого за последние три года) либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать определённые должности на срок до трёх лет.

С предложением ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов в конце февраля выступила группа депутатов от «Единой России» во главе с Ириной Яровой.

«Оскорбление всех тех, кто погиб, защищая Родину, глумление над достоинством и заслугами людей, чей жертвенный и самоотверженный подвиг дал жизнь будущим поколениям, — это преступление», — отмечала тогда Яровая.

Мера была предложена после того, как суд 20 февраля признал виновным Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Он получил 2,5 года тюрьмы и штраф в размере 850 тыс. рублей.

РИА Новости

© Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Напомним, что в начале июня 2020 года был опубликован видеоролик RT, посвящённый голосованию по поправкам к Конституции. В его съёмках участвовали артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулы Основного закона РФ, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Через некоторое время Навальный опубликовал ролик, в котором оскорбил участников видео, в частности назвав их «холуями и предателями». После этого на него подали в суд, обвинив в клевете. В ходе одного из судебных заседаний лингвист, приглашённый обвинением, подтвердила, что в словах Навального содержалось оскорбление.

«Гаражная амнистия», возбуждение дел о сбыте наркотиков и налоговый вычет на спорт

5 апреля Владимир Путин также подписал ряд законов, регулирующих общественно-политические аспекты в жизни страны.

Так, российский лидер подписал закон о гаражной амнистии, упрощающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Документ вводит механизм, позволяющий гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

Кроме того, Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно документу, получить вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых. Гражданин может вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Глава государства также подписал закон, который дополняет перечень иностранных источников финансирования для признания некоммерческой организации (НКО) иностранным агентом. В частности, в перечень включены российские юридические лица, чьими владельцами в итоге являются иностранцы или лица без гражданства.

Также президентом был подписан закон об ужесточении порядка возбуждения дел о сбыте наркотиков. Согласно документу, факт пребывания лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о производстве или сбыте наркотиков. Также дело по этим статьям не может быть открыто на основании обнаружения в организме человека наркотических или психотропных средств при отсутствии «достаточных данных, указывающих на факт их передачи».