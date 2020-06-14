«Шаг к демократизации общества»: Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции страны являются шагом к демократизации российского общества. Так он ответил на критику в адрес предлагаемых поправок. Глава государства подчеркнул, что изменения в основном законе не приведут к «диктатуре», поскольку полномочия президента, наоборот, сократятся. Он отметил, что многие предложения, связанные в том числе с социальной поддержкой населения, «созрели, но не были учтены в основном законе, и теперь должны найти своё место».

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о важности поправок к Конституции страны, по которым 1 июля пройдёт общероссийское голосование.

Путин отметил необходимость зафиксировать в основном законе вопросы, связанные с социальной поддержкой, в частности меры по защите детей, а также соответствие прожиточного минимума минимальному размеру оплаты труда.

«Там много и других вещей. Например, в Конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы, о том, что она должна быть. Но нигде до сих пор не было сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться», — уточнил Путин.

Глава государства добавил, что некоторые другие вещи, которые «созрели, но не были учтены в основном законе, теперь должны найти своё место». К примеру, он отметил, что закон о необходимости индексации пенсий уже существует, однако в будущем обстоятельства могут подтолкнуть власти к принятию другого закона, который позволит «корректировать предыдущий о необходимости индексации».

«Но если это будет заложено в Конституции страны, то уже никакое правительство в будущем не сможет этого не сделать, не сможет не индексировать», — отметил Путин.

Он пояснил, что прописанные в Конституции меры «не забудутся».

«Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения, — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и всё. А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, глава государства прокомментировал мнение противников внесения поправок, утверждающих, что они якобы «приведут к олигархическому правлению и диктатуре».

«Наоборот. Ведь президент отдаёт часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Это существенная часть полномочий отдаётся парламенту», — пояснил он.

Президент указал, что поправки являются «шагом к демократизации российского общества».

Напомним, пакет поправок к Конституции предлагает закрепить изменения, касающиеся нескольких общественно-политических вопросов.

Так, в случае одобрения в ходе общероссийского голосования в документе будет закреплена обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Также в основной закон будет внесён пункт о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума.

Помимо этого, Россия будет объявлена правопреемницей СССР на своей территории, закрепится статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. Дети будут объявлены важнейшим приоритетом госполитики России.

Также по теме «Раскрыть социальный характер государства»: Путин разъяснил суть поправок к Конституции РФ Президент Владимир Путин пояснил суть поправок к Конституции РФ. Российский лидер уточнил, что речь не идёт об изменении основного...

Кроме того, действующему президенту России предоставляется возможность участвовать в качестве кандидата в выборах главы государства, которые пройдут после принятия внесённых в Конституцию изменений.

Также поправки запретят будущему президенту, премьеру, федеральным депутатам и ещё ряду лиц, занимающих государственные должности, иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

В марте Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма пояснил суть поправок к Конституции РФ, уточнив, что речь не идёт об изменении основного закона страны. Российский лидер указал на необходимость «раскрыть социальный характер государства, его социальную суть, зафиксировать некоторые вещи, которые связаны с обеспечением прав граждан».

«Мы ведь Конституцию не меняем, мы вносим туда только дополнения. Первая, вторая, девятая главы не меняются, которые являются фундаментом самой Конституции, где отражены основные права граждан. Но тем не менее жизнь идёт и идёт вперёд: и технологически, и политически наше общество меняется, общество стало более зрелым, более требовательным», — заявил он.