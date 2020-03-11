Общероссийское голосование пройдёт 22 апреля: Госдума и Совфед одобрили закон о поправке к Конституции

Госдума на пленарном заседании 11 марта одобрила в третьем, окончательном чтении проект закона о поправке к Конституции РФ. За принятие документа проголосовали 383 депутата. Поправки также одобрил Совет Федерации. День общероссийского голосования, 22 апреля 2020 года, объявляется нерабочим. Голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Госдума на пленарном заседании 11 марта приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

За принятие документа проголосовали 383 депутата, против не голосовал никто, 43 парламентария воздержались.

День общероссийского голосования, 22 апреля 2020 года, объявляется нерабочим. Голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени.

«Мы должны максимально объединиться вокруг принимаемого сегодня закона о поправках в Конституцию, вынести на обсуждение граждан те предложения, которые на протяжении двух месяцев обсуждались и в итоге мы принимаем», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Совет Федерации на заседании 11 марта также одобрил закон о поправке к Конституции. Теперь он будет передан регионам для рассмотрения. Документ будет считаться одобренным только после его поддержки двумя третями региональных парламентов. После этого Совфед вновь соберётся на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

В случае принятия поправок к Конституции на общероссийском голосовании, в основном закон страны внесут ряд изменений. В частности, будет закреплена обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также прописано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Помимо этого, на уровне Конституции Россия будет объявлена правопреемницей Советского Союза.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в тексте закона.

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Также закрепляется статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России.

Поправками вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины, а дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России.

Помимо этого, Госдума приняла поправку о предоставлении возможности действующему президенту России участвовать в качестве кандидата на выборах главы государства, которые пройдут после принятия изменений в Конституцию.

Напомним, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести изменения в главный закон страны, отменив ограничения по количеству президентских сроков, или же принять поправку, которая позволит действующему главе государства после вступления в силу новой редакции основного закона принять участие в выборах на этот пост.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 10 марта, отметил, что этот вопрос должен оценить Конституционный суд.

«В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона», — пояснил президент.

РИА Новости

© Максим Блинов

Также Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Отмечается, что изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что фактически все поправки в Конституцию в той или иной мере касаются прав и свобод человека и гражданина.

«Сегодня совершенно предрешено, что большинство проголосуют за эти поправки. Важно, чтобы замыслы автора — президента РФ, депутатов и сенаторов — были воплощены в жизнь так, как они были задуманы. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека», — сказала Москалькова.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как был выбран слоган информационной кампании голосования по поправкам.

Центральным элементом логотипа стало изображение книги с текстом Конституции, выполненное в красном цвете, и российский триколор. Изображение сопровождается фразой «Общероссийское голосование» и информацией о дате его проведения.

Слоган информационной кампании: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

«У нашего скромного коллектива было два любимых слогана. Но когда ИМА всё собрали и отдали всё это ВЦИОМ, на фокус-группах победило, что победило... Мы, относясь с уважением, утверждаем то, что понравилось людям», — сказала Памфилова.

Стоит отметить, что в конце февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что о предстоящем общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ знают 79% россиян. Наибольшую поддержку российских граждан имеют инициативы социального плана.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию, в ходе которого вынес на обсуждение ряд конституционных поправок.