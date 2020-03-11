Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции

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Совет Федерации на заседании в среду, 11 марта, одобрил закон о поправке к Конституции.
Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон будет передан регионам для рассмотрения. Документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в Конституцию будет прекращена.

После этого Совфед вновь соберётся на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

11 марта Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о поправке к Конституции.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность того, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти.

10 марта депутаты Государственной думы приняли во втором чтении проект закона об изменении Конституции.

Была принята в том числе предложенная Валентиной Терешковой поправка, которая позволяет действующему президенту участвовать в новых выборах.

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