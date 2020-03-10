Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке к Конституции
- РИА Новости
За принятие документа проголосовали 382 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 44 депутата.
«Законопроект во втором чтении принят», — объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал одобрить соответствующий законопроект.
Как ожидается, сенаторы рассмотрят документ 11 марта.
Президент России Владимир Путин отмечал, что ситуация в стране с момента принятия Конституции изменилась, в связи с чем поправки являются востребованными.