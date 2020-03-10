Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке к Конституции

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Госдума в ходе заседания одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке к Конституции
  • РИА Новости

За принятие документа проголосовали 382 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 44 депутата.

«Законопроект во втором чтении принят», — объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал одобрить соответствующий законопроект.

Как ожидается, сенаторы рассмотрят документ 11 марта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что ситуация в стране с момента принятия Конституции изменилась, в связи с чем поправки являются востребованными.

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