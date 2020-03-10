Соцкомитет Совфеда поддержал проект об изменении Конституции
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
В проекте закона о поправке к Конституции предложено ради защиты социальных прав граждан установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.
Также в нём упомянута гарантия обязательной индексации пенсий, социальных пособий и других социальных выплат.
2 марта в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции.
Подробнее — в материале RT.