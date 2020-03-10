Соцкомитет Совфеда поддержал проект об изменении Конституции

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал одобрить законопроект о поправке к Конституции России, сенаторы планируют рассмотреть документ 11 марта.

Об этом информирует РИА Новости.

В проекте закона о поправке к Конституции предложено ради защиты социальных прав граждан установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

Также в нём упомянута гарантия обязательной индексации пенсий, социальных пособий и других социальных выплат.

2 марта в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции.

Подробнее — в материале RT.