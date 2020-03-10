Медведев прокомментировал законопроект об изменении Конституции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал принятие Госдумой во втором чтении законопроекта об изменении Конституции.

Как отметил Медведев, важно то, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти.

«Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Государственной думы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок», — говорится в сообщении зампреда Совбеза.

Он подчеркнул, что если изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане, это будет означать «сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти».

10 марта депутаты Государственной думы приняли во втором чтении проект закона об изменении Конституции.

Была принята в том числе предложенная Валентиной Терешковой поправка, которая позволяет действующему президенту участвовать в новых выборах.

Инициативу Терешковой во время выступления в нижней палате парламента прокомментировал российский лидер Владимир Путин.