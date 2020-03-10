Путин прокомментировал предложения о президентских сроках

Российский лидер Владимир Путин во время выступления в Госдуме прокомментировал предложения о президентских сроках.

«Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова... в принципе, тоже понятно. Первое: исключить из Конституции количество сроков, на которое может избираться высшее должностное лицо», — сказал Путин.

По его словам, «стабильность может быть и важнее и должна находиться в приоритете, особенно в то время, когда у страны ещё много проблем».

«Но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится условно более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что это нужно для динамики развития страны.

«Потому считаю всё-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков», — сказал Путин.

При этом он добавил, что второе предложение (записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновлённой Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства), по сути, означает снятие ограничений для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешение в будущем участвовать в выборах.

«Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов, но и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут да в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года», — отметил Путин.

По его словам, в принципе, этот вариант был бы возможен.

«Но при одном условии, а именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона», — сказал российский лидер.

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила снять ограничение на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию либо «записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновлённой Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства».