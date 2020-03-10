Крашенинников разъяснил поправку по президентским срокам

Норма об отмене ограничения на число президентских сроков для действующего российского лидера касается конкретной ситуации. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

«Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово «подряд» восстанавливается либо вообще всё это убирается. Все эти ограничения остаются. Речь идёт о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение», — сказал парламентарий.

По его словам, речь идёт о том, что «если граждане при принятии Конституции» согласятся с поправкой, то «действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок».

10 марта депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе поправку парламентария от «Единой России» Валентины Терешковой, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Предложение Терешковой во время выступления в Госдуме прокомментировал российский лидер Владимир Путин.