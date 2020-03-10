Крашенинников разъяснил поправку по президентским срокам

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Норма об отмене ограничения на число президентских сроков для действующего российского лидера касается конкретной ситуации. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Крашенинников разъяснил поправку по президентским срокам
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово «подряд» восстанавливается либо вообще всё это убирается. Все эти ограничения остаются. Речь идёт о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение», — сказал парламентарий.

По его словам, речь идёт о том, что «если граждане при принятии Конституции» согласятся с поправкой, то «действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок».

10 марта депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе поправку парламентария от «Единой России» Валентины Терешковой, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Предложение Терешковой во время выступления в Госдуме прокомментировал российский лидер Владимир Путин

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