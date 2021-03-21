«Получил взятки на сумму более 31 млн рублей»: что известно о задержании губернатора Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по делу о взяточничестве. По данным Следственного комитета, руководитель региона получил от главы группы компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц деньги и ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Помимо руководителя региона, были задержаны Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и другие лица. В ведомстве уточнили, что в зависимости от роли все они подозреваются в даче либо получении взятки по ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК.

«По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей», — сообщили в СК.

Взятки, пояснили в ведомстве, передавались в обмен на предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, а также изделий медицинского назначения, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

В СК уточнили, что дома и на рабочих местах у задержанных были проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Также СК направит в суд ходатайства о заключении подозреваемых под стражу.

Ведомство также опубликовало видеозапись следственных действий в кабинете губернатора. На кадрах видно, как Белозерцев в кабинете подписывает бумаги, после чего начинается обыск.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что всего в рамках дела были задержаны шесть человек. Также он рассказал, что Ивана Белозерцева этапируют в Москву. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Между тем пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина отметила, что правительство Пензенской области продолжает работу в штатном режиме, несмотря на задержание Белозерцева.

Тем временем замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что членство Белозерцева в партии приостановят в ближайшее время. Он уточнил, что у «Единой России» предусмотрена чёткая процедура, согласно которой при предъявлении официального обвинения в совершении преступления членство в партии приостанавливается до решения суда. В случае подтверждения виновности Белозерцева исключат из партии.

«Данная норма действует для всех без исключения, неприкасаемых нет. Членство в партии «Единая Россия» и наличие партийного билета — это дополнительная ответственность, индульгенции ни для кого нет», — подчеркнул Ревенко.

Иван Белозерцев стал губернатором Пензенской области в сентябре 2015-го по результатам прямых выборов, на которых получил поддержку 86,04% избирателей. До этого, в мае того же года, он был назначен и. о. главы региона. 13 сентября 2020 года его переизбрали на пост — он набрал 78,72% голосов.

Группа компаний «БИОТЭК», как сообщается на официальном сайте, была основана в 1991 году и является фармацевтическим холдингом со специализацией в области разработки и производства лекарственных средств, нутрицевтических препаратов, дезинфицирующей продукции и медицинских изделий.

Последние случаи задержания российских губернаторов

В июле 2020 года губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2000-х годах. По данным следствия, преступления совершались организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

20 июля 2020 года президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. На данный момент чиновник находится под стражей. Следствие по делу завершено, фигуранты приступили к ознакомлению с его материалами.

В апреле 2017-го стало известно о задержании главы Удмуртии Александра Соловьёва. Следственный комитет России предъявил ему обвинение по двум эпизодам получения взятки. В октябре 2020 года он был признан виновным и приговорён к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей.

18 марта 2021 года суд освободил его от тюремного наказания из-за болезни.