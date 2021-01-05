В Кремле прокомментировали дело Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву прокомментировал дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Когда речь идёт о таких тяжких обвинениях, то, конечно, тут разные вопросы резонансно-социального отступают на второй план», — сказал Песков.

Песков также ответил на вопрос, является ли дело Фургала вопросом принципа для президента России Владимира Путина.

«Это не вопрос принципа — это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление», — сказал он.

В декабре Путин заявил, что Фургал исправно работал на своём посту, но против него выдвинуты тяжёлые обвинения.

Фургал был задержан 9 июля. Ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах.