«Заключить под стражу до 9 сентября»: суд удовлетворил ходатайство об аресте губернатора Хабаровского края Фургала

Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004—2005 годах. Суд удовлетворил соответствующую просьбу следствия, мотивировав своё решение связями Фургала, которыми тот может воспользоваться, чтобы угрожать свидетелям или скрыться. Сам губернатор вновь заявил о своей невиновности. Его направили в СИЗО «Лефортово». Защита губернатора намерена обжаловать его заключение под стражу.

Басманный суд в пятницу арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября», — цитирует слова судьи Артура Карпова РИА Новости. Позднее стало известно, что губернатора Хабаровского края доставили в СИЗО «Лефортово».

Рассмотрение ходатайства об аресте Фургала проходило в закрытом режиме в соответствии с удовлетворённой судом просьбой следствия.

Из решения следует, что Фургал, будучи губернатором, располагает связями с высокопоставленными силовиками, которые он может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия, сообщает РИА Новости.

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Защита Фургала указывала, что срок давности привлечения к ответственности по убийствам составляет максимум 15 лет, а вменяемые ему преступления совершены в 2004—2005 годах.

Кроме того, юристы настаивали на непричастности своего клиента к правонарушениям, в которых его обвиняют.

«По образованию врач, имеет достаточно многолетнюю практику — врач-терапевт, невролог. Учитывая клятву Гиппократа, деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни», — подчеркнул адвокат Фургала Борис Кожемякин.

Представляющие интересы губернатора юристы также заявили, что намерены обжаловать арест. Адвокаты отметили, что не рассматривают политическую версию данного дела.

«Это не наша ситуация. Мы рассматриваем это как уголовное дело», — сказал Кожемякин.

Арест и реакция Кремля

Напомним, что главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля неподалёку от его дома и на самолёте отправили в Москву. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей. Преступления совершались организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что Фургала допрашивали в качестве обвиняемого.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств)», — заявила Петренко.

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В СК также напомнили, что в апреле 2019 года в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК по поручению Александра Бастрыкина передали уголовные дела о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке. В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов.

«Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших. Полученные сведения были проверены в рамках проводимых следственных действий, в результате которых были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края», — пояснили в СК.

В процессе рассмотрения дела Фургала в суде следователи заявили, что участники процесса по делу губернатора получали угрозы и находятся под госзащитой.

Отмечается, что кроме Фургала в прошлом году по данному многоэпизодному делу задержали и арестовали четверых «активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений».

В СК отдельно подчеркнули, что в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока силовые ведомства проверяют Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым в регионе.

Сам Фургал вечером в четверг заявил, что вину не признаёт.

«Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить?! Если сказать, что я возмущён и шокирован, это значит не сказать ничего», — заявил губернатор Хабаровского края членам ОНК Москвы 9 июля.

Вскоре после задержания Фургала в Кремле ответили на вопрос о вероятности отстранения главы региона от работы. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никаких решений на этот счёт на тот момент принято не было.

«Если и когда президент примет такое решение (об увольнении Фургала. — RT), а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему представлены следствием, мы вас об этом проинформируем», — заявил Песков.

Наряду с этим в ЦИК заявили, что в случае отставки Фургала провести новые выборы в Хабаровском крае в единый день голосования 13 сентября уже не удастся из-за близости этой даты.