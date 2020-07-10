Фигуранты дела губернатора Фургала получили угрозы

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Фигуранты уголовного дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получили угрозы. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.
Фигуранты дела губернатора Фургала получили угрозы
  • РИА Новости

«Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням», — приводит ТАСС его слова.

В связи с этим, отметил он, следствие просит рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого.

Ранее Фургал был доставлен в Басманный суд.

9 июля хабаровскому губернатору предъявили обвинение по делу об убийствах.

Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей в 2004—2005 годах. 

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