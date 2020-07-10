Фигуранты дела губернатора Фургала получили угрозы
- РИА Новости
«Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням», — приводит ТАСС его слова.
В связи с этим, отметил он, следствие просит рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого.
Ранее Фургал был доставлен в Басманный суд.
9 июля хабаровскому губернатору предъявили обвинение по делу об убийствах.
Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей в 2004—2005 годах.