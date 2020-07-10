В Хабаровском крае сообщили об обысках у членов партии ЛДПР
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«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах... Я знаю, что у двух депутатов, у трёх членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски», — цитирует РИА Новости Зюбра.
Ранее источник сообщал, что два депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР задержаны в рамках расследования уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Им вменяется статья о мошенничестве.
9 июля задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу было предъявлено обвинение по делу об убийствах.