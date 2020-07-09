Источник заявил о задержании двух депутатов хабаровской Думы

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Два депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР задержаны в рамках расследования уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Им вменяется статья о мошенничестве.
Источник заявил о задержании двух депутатов хабаровской Думы
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«В рамках уголовного дела, возбуждённого против Фургала, также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Кузнецов С.А. (1954 года рождения) и Козлов Д.В. (1981 года рождения) по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество», — заявил источник.

По его словам, указанным депутатам вменяется экономическая статья, а ранее задержанному Фургалу — «не экономические, а именно связанные с организацией убийства».

Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ. По версии следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

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