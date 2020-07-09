Жириновский прокомментировал задержание Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание своего однопартийца и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Задержание было не в самой корректной форме: не обязательно надевать наручники, губернатор — не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше», — цитирует его РИА Новости.

Он выразил недоумение в связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов 15 лет не реагировали на якобы преступления Фургала. При этом политик успел за это время принять участие в нескольких избирательных кампаниях разного уровня.

«Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что всё рассосётся», — добавил глава ЛДПР.

Фургала задержали в четверг, 9 июля, в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ. По версии следователей, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

В Следственном комитете сообщили, что показания на задержанного Фургала дали соучастники убийств, расследование которых в настоящее время ведётся.