В ОНК заявили о непризнании губернатором Фургалом вины
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«Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить? Если сказать, что я возмущён и шокирован (происходящим. — RT), это значит не сказать ничего», — передает Клин слова губернатора.
Фургал был доставлен в ИВС вечером 9 июля после допроса и предъявления ему обвинения.
Губернатора разместили одного в двухместной камере, выдали ему гигиенические принадлежности.
Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают.
Клин рассказал, что задержанный губернатор встретил их в спортивном костюме и майке с фамилиями членов сборной России по кёрлингу.
«Выглядел губернатор вполне бодро, хотя признался, что уже почти сутки не спал. Своё настроение охарактеризовал как спокойное и уверенное», — сказал Клин.
По словам правозащитника, Фургал посетовал, что не успел назначить исполняющего обязанности.
Ранее СК предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Его задержали 9 июля в рамках расследования дела в отношении ОПГ.
Как отметили в Кремле, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд.
Подробнее о задержании — в материале RT.