В ОНК заявили о непризнании губернатором Фургалом вины

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.

«Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить? Если сказать, что я возмущён и шокирован (происходящим. — RT), это значит не сказать ничего», — передает Клин слова губернатора.

Фургал был доставлен в ИВС вечером 9 июля после допроса и предъявления ему обвинения.

Губернатора разместили одного в двухместной камере, выдали ему гигиенические принадлежности.

Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают.

Клин рассказал, что задержанный губернатор встретил их в спортивном костюме и майке с фамилиями членов сборной России по кёрлингу.

«Выглядел губернатор вполне бодро, хотя признался, что уже почти сутки не спал. Своё настроение охарактеризовал как спокойное и уверенное», — сказал Клин.

По словам правозащитника, Фургал посетовал, что не успел назначить исполняющего обязанности.

Ранее СК предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Его задержали 9 июля в рамках расследования дела в отношении ОПГ.

Как отметили в Кремле, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд.

Подробнее о задержании — в материале RT.