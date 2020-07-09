В ОНК заявили о непризнании губернатором Фургалом вины

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RT
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.
В ОНК заявили о непризнании губернатором Фургалом вины
  • © РИА Новости / Следственный комитет РФ

«Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить? Если сказать, что я возмущён и шокирован (происходящим. — RT), это значит не сказать ничего», — передает Клин слова губернатора. 

Фургал был доставлен в ИВС вечером 9 июля после допроса и предъявления ему обвинения. 

Губернатора разместили одного в двухместной камере, выдали ему гигиенические принадлежности. 

Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают. 

Клин рассказал, что задержанный губернатор встретил их в спортивном костюме и майке с фамилиями членов сборной России по кёрлингу. 

«Выглядел губернатор вполне бодро, хотя признался, что уже почти сутки не спал. Своё настроение охарактеризовал как спокойное и уверенное», — сказал Клин. 

По словам правозащитника, Фургал посетовал, что не успел назначить исполняющего обязанности.

Ранее СК предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. 

Его задержали 9 июля в рамках расследования дела в отношении ОПГ. 

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Подробнее о задержании — в материале RT.

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