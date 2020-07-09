«Организация убийств»: губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение

В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. Ему предъявили обвинение по статьям о покушении на убийство и организации убийств. Как заявили в СК, показания на Фургала дали его бывшие подельники — исполнители преступлений. Подробности — в материале RT.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал, сенсационно выигравший в 2018 году губернаторские выборы у руководящего много лет регионом Вячеслава Шпорта, был задержан утром 9 июля и этапирован в Москву. По данным следствия, Фургал причастен к покушениям на убийство предпринимателей и организации убийств, совершённых организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, Фургал был допрошен в качестве обвиняемого.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств)», — заявила Петренко.

ОПГ из нулевых

В Следственном комитете напомнили, что в апреле 2019 года в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК по поручению Александра Бастрыкина были переданы уголовные дела о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке.

«В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших. Полученные сведения были проверены в рамках проводимых следственных действий, в результате которых были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края», — пояснили в СК.

Сотрудники ФСБ России доставляют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву

© Кадр: СК РФ / РИА Новости

Кроме Фургала, в прошлом году по данному многоэпизодному делу были задержаны и арестованы «четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений».

В СК отдельно подчеркнули, что в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам, силовые ведомства проверяют Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области.

Криминальные истории

Источник RT, знакомый с материалами расследования, рассказал, что Сергей Фургал подозревается в организации убийств бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори. Также губернатора проверяют на причастность к покушению в 2004 году на предпринимателя из Амурской области Александра Смольского.

По данным источника RT в силовых структурах, к убийству Зори привёл финансовый конфликт с руководством ООО «Миф-Хабаровск», в числе учредителей которого был Фургал.

Источник отмечает, что лидер ОПГ «Тимофеевские» Михаил Тимофеев предлагал Зоре «решить вопрос» с Фургалом — вплоть до его физического устранения. Когда тот отказался, Тимофеев пришёл к Фургалу, предложив ликвидировать Зорю. Тот якобы дал согласие. Евгений Зоря был убит 29 октября 2004 года.

Ещё один убитый, Олег Булатов, был бизнес-партнёром Фургала и вместе с ним числился учредителем ООО «Миф-Хабаровск». По данным источника, в 2005 году по неизвестной причине он стал неудобен для Фургала.

Показания на Фургала мог дать его бывший деловой партнёр — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, отвечавший в группировке за «силовое» решение вопросов. Мистрюков был задержан в ноябре 2019 года. Вместе с ним обвинения в убийствах предпринимателей предъявили Марату Кадырову, Александру Карепову и Андрею Палею.

Кроме того, по данным силовиков, Фургал может быть причастен к исчезновению в 1997 году генерального директора ЗАО «Стим» Эдуарда Кучинского, местонахождение которого до сих пор не установлено.

© Кадр: СК РФ / РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Сергей Фургал своей вины не признал.

«При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, 9 июля в Хабаровске правоохранители задержали двух депутатов от фракции ЛДПР в краевой Думе Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере. Связаны ли задержания парламентариев с делом Фургала, пока неизвестно — источники информагентств в силовых структурах дают по этому поводу противоречивую информацию.

«Президент может принять решение»

Задержание главы Хабаровского края в четверг, 9 июля, прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, службы докладывают президенту в установленном порядке», — отметил Песков, говоря о предоставлении информации главе государства по делу Фургала.

Он подчеркнул, что на данный момент преждевременно делать какие-то выводы.

«Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то Фургал или ещё кто-то, к миру криминала может принять только суд, предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде», — напомнил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента воздержался от оценок работы Фургала на посту губернатора, заявив, что считает себя не вправе давать такие оценки.

Также он ответил на вопрос о возможной отставке главы региона в связи с утратой доверия.

«Если и когда президент примет такое решение (об увольнении Фургала), а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему представлены следствием, мы вас об этом проинформируем», — заявил Песков.

Даже если отставка Фургала состоится в ближайшее время, провести новые выборы в Хабаровском крае в единый день голосования 13 сентября уже не удастся.

«В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица выборы проходят в очередной единый день голосования. С учётом срока назначения (избирательных кампаний. — RT), естественно, сейчас уже какие-либо выборы высшего должностного лица назначены быть не могут», — сказала в четверг, 9 июля, секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Губернатор — не преступник»

В ЛДПР на задержание одного из видных членов партии отреагировали эмоционально.

«Задержание было не в самой корректной форме: необязательно надевать наручники, губернатор — не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше», — цитирует РИА Новости лидера партии Владимира Жириновского.

Он выразил недоумение в связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов 15 лет не реагировали на якобы преступления Фургала, давая политику возможность принять участие в нескольких избирательных кампаниях разного уровня.

Жириновский также пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы.

«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдёт отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к «Лефортово» и стоять там, пока не освободят Фургала, можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счётной палаты», — заявил он на заседании Госдумы в четверг.

По словам Жириновского, исключать задержанного губернатора из рядов партии не будут.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение лидера ЛДПР шантажом.

«Нельзя шантажировать и нельзя переводить диалог в тему революции, в тему угроз. Вот так разрушаются государства. Мы с вами не должны пойти по этому пути. Потому что есть история, которая показывает, что это трагедия. Нам надо этого не допускать», — сказал Володин, отметив, что «независимо от того, какой партийный значок носит губернатор, депутат, перед законом все равны».

«О его связях с ОПГ в регионе хорошо известно»

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с RT выразил удивление не самим фактом задержания Фургала, а тем, что это произошло слишком поздно.

«В регионе достаточно хорошо известно о его связях с оргпреступностью. Широко известен факт задержания и последующего осуждения, в том числе по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), г-на Тимофеева, он же Тимоха, являвшегося официальным помощником Сергея Фургала как депутата Госдумы. Тимоха был одним из криминальных авторитетов Хабаровска», — заявил Хинштейн.

Сергей Фургал на церемонии инаугурации

РИА Новости

© Евгений Переверзев

«Фургал, будучи депутатом ГД, выдвигаясь в губернаторы, продолжал заниматься бизнесом, оставались доли в компаниях, которые курировали непрозрачные виды деятельности (переработка и скупка металлолома). Я думаю, что в рамках расследования все эти факты будут учтены, им будет дана соответствующая правовая оценка. К сожалению, приветы из лихих 1990-х нас ещё будут преследовать», — пояснил парламентарий.

Хинштейн также напомнил, что вся предвыборная кампания Фургала строилась на критике власти. Поэтому любое обнародование информации о его связях на тот момент вряд ли бы кардинально сказалось на позиции избирателей, добавил член Госдумы.

Протестный кандидат

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края осенью 2018 года, до этого он с 2007 года был депутатом от ЛДПР в Госдуме. Он баллотировался от ЛДПР и не считался фаворитом, но неожиданно смог сначала выйти во второй тур, в котором набрал около 70% голосов, победив действующего главу региона — кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

Многие эксперты после выборов отмечали, что в регионе имело место протестное голосование.

Как следует из последней официально опубликованной декларации о доходах чиновника за 2018 год, Сергей Фургал имеет в собственности три земельных участка общей площадью больше 5,5 тыс. кв. м, два жилых дома, две квартиры, два автомобиля, две моторные лодки.

По данным базы Контур.Фокус, на 9 июля 2020 года Сергей Фургал являлся соучредителем двух предприятий — ООО «Акульма» и ООО «Дальпромснаб», которыми руководил Николай Мистрюков. В обоих предприятиях ему с 2018 года принадлежала доля в 25%, которая находилась в доверительном управлении компании ООО «Скрап Фар».

В 2019 году чистая прибыль ООО «Алькума» составила 3,2 млн рублей, чистая прибыль ООО «Дальпромснаб» — 13 млн рублей.

В качестве годового дохода Фургал в 2018 году задекларировал почти 5,46 млн рублей, что на 810 тыс. больше, чем в 2017 году, когда он был депутатом Госдумы РФ.

Ранее Сергей Фургал являлся соучредителем АНО «Футбольный клуб «МИФ-Хабаровск», ООО «ВОСТОК ЛОМ», ООО «Модерн Сити», ООО «ПК «Хабаровскметаллторг».

Жена Сергея Фургала Лариса Стародубова вместе с Николаем Мистрюковым, по данным базы Контур.Фокус, является руководителем и учредителем пяти предприятий: ООО «Сталком», ООО «Диалог», ООО «Торэкс», ООО «Торэкс-Хабаровск», ООО «УК «Амурсталь». Чистая прибыль ООО «Сталком», ООО «Торэкс», ООО «Торэкс-Хабаровск» в 2019 году составила 594 млн рублей.

При этом в начале 2020 года в соцсетях появилась неподтверждённая информация о разводе Стародубовой и Фургала. Якобы те расторгли брак ещё в 2013 году. Однако во всех официальных документах губернатора по-прежнему указано, что он женат.