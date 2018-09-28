Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края

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Выигравший выборы губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал вступил в должность главы региона, сообщает ТАСС.
Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края
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«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав... и законы Хабаровского края», — сказал Фургал на процедуре принесения присяги.

26 сентября избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона, в связи с чем депутат Госдумы Сергей Фургал был официально признан победителем голосования.

Он набрал почти 70% голосов избирателей.

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