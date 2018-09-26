Фургал официально избран губернатором Хабаровского края

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Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона, в связи с чем депутат Госдумы Сергей Фургал был официально признан победителем голосования.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Фургал Сергей Иванович набрал 325,566 голосов избирателей, что составляет 69,57% голосов. Шпорт Вячеслав Иванович набрал 156,871 голос, что составляет 27,97 % голосов. Таким образом Фургал Сергей Иванович признан избранным губернатором Хабаровского края», — сказал председатель комиссии Геннадий Накушнов.

Как указывает ТАСС, сам Фургал заявил, что окончательно примет на себя соответствующие полномочия 28 сентября.

«В должность вступлю в пятницу», — сказал он.

Ранее Фургал, набравший на выборах губернатора Хабаровского края более 69% голосов, призвал действующую власть региона отбросить разногласия и вместе работать над улучшением жизни в крае.

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