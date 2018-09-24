Фургал призвал власти в Хабаровском крае отбросить разногласия и работать вместе

Представитель ЛДПР Сергей Фургал, набравший на выборах губернатора Хабаровского края более 69% голосов, призвал действующую власть региона отбросить разногласия и вместе работать над улучшением жизни в крае.

«Я призываю сегодня исполнительную и законодательную власть отбросить в сторону все недоразумения, недочёты, противоречия. Я всем предлагаю и говорю: давайте начнём работать на Хабаровский край, на людей», — цитирует его РИА Новости.

Фургал добавил, что пока не станет озвучивать имена кандидатов в сенаторы от региона.

«Сейчас озвучивать фамилии и имена рано и нецелесообразно», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что после обработки 99,12% протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края с 69,62% голосов.

В свою очередь, его оппонент, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, набрал 27,91% голосов избирателей.