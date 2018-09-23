Фургал лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки 99,12% протоколов

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После обработки 99,12% протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, набрав 69,62% голосов.
Фургал лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки 99,12% протоколов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

Также отмечается, что действующий губернатор региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт набрал 27,91% голосов избирателей.

Голосование во втором туре выборов главы Хабаровского края завершилось в 20:00 (13:00 мск).

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в настоящий момент основания для отмены итогов второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае отсутствуют.

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