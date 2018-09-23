Фургал лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки 99,12% протоколов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.
Также отмечается, что действующий губернатор региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт набрал 27,91% голосов избирателей.
Голосование во втором туре выборов главы Хабаровского края завершилось в 20:00 (13:00 мск).
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в настоящий момент основания для отмены итогов второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае отсутствуют.