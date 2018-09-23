Штабы Шпорта и Фургала подали в избирком жалобы на нарушения в ходе выборов
«Всего юристы из штаба либерал-демократа уже оформили и подали десять жалоб», — сообщает штаб Фургала.
Их жалобы уже приняли в избирательной комиссии края.
В свою очередь, в штабе Шпорта заявили, что от них «14 жалоб уже поданы, ещё пять будут поданы в ближайшее время».
Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина, специально прилетевшая для наблюдения за ходом выборов, отметила хорошую подготовку ко второму туру выборов губернатора Хабаровского края.