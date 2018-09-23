ЦИК отметил хорошую подготовку Приморья ко второму туру выборов

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина отметила хорошую подготовку ко второму туру выборов губернатора Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости.

«По тем участкам, где я была, вижу хорошую организацию участков, возможность гражданам реализовать свое избирательное право и достаточно хорошую активность граждан, их заинтересованность», — подчеркнула Гришина.

Она отметила, что «комиссии сделали всё» необходимое, для того чтобы подготовиться ко второму туру голосования и для «обеспечения возможности гражданам выразить свою волю».

Ранее сообщалось, что избирательные участки в Хабаровском крае были открыты, а в труднодоступных районах и на морских судах голосование голосование уже прошло.