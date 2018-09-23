ЦИК отметил хорошую подготовку Приморья ко второму туру выборов

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Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина отметила хорошую подготовку ко второму туру выборов губернатора Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости.

«По тем участкам, где я была, вижу хорошую организацию участков, возможность гражданам реализовать свое избирательное право и достаточно хорошую активность граждан, их заинтересованность», — подчеркнула Гришина.

Она отметила, что «комиссии сделали всё» необходимое, для того чтобы подготовиться ко второму туру голосования и для «обеспечения возможности гражданам выразить свою волю».

Ранее сообщалось, что избирательные участки в Хабаровском крае были открыты, а в труднодоступных районах и на морских судах голосование голосование уже прошло.

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