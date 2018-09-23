Избирательные участки в Хабаровском крае открылись для голосования

В Хабаровском крае открылись избирательные участки для повторного голосования на выборах губернатора, передают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу региональной Избирательной комиссии.

«Процесс повторного голосования начался в Хабаровском крае. Все 785 участков подготовлены к приёму избирателей, завезены бюллетени, обеспечена охрана, присутствуют наблюдатели», — сообщили в избиркоме.

В труднодоступных районах края и на морских судах уже проголосовали 1,1 тыс человек. По сравнению с первым туром явка оказалась меньше на 800 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 15 тыс человек написали заявления о смене избирательного участка на другой более, по их мнению, удобный. Это число сопоставимо с показателем первого тура, отметили в избиркоме.

В избирательных бюллетенях значатся имена двух кандидатов: действующего главы региона Вячеслава Шпорта, выступающего от партии «Единая Россия», и детупата Государственной Думы Сергея Фургалы от ЛДПР. Первый тут дал между кандидатами формальную «ничью» при явке в 36,09% избирателей от 979 тыс жителей края.

Ранее Избирательная комиссия Приморского края по рекомендации ЦИК признала результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными.