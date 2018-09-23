МВД получило 17 сообщений о нарушениях на выборах в Хабаровском крае

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Замначальника управления МВД по Хабаровскому краю Олег Герасименко подтвердил факт получения 17 сообщений о нарушениях в ходе второго тура выборов губернатора региона.
МВД получило 17 сообщений о нарушениях на выборах в Хабаровском крае
  • khabkrai.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«На текущий момент в УМВД края поступило 17 сообщений о нарушении в сфере выборного законодательства», — сказал он.

По его словам, все заявления будут рассмотрены. Оперативные группы уже выехали, чтобы изучить описанные факты.

Герасименко также подтвердил поступившее в полицию сообщение о вбросе бюллетеней на 124-м участке в Хабаровске. При этом он отказался комментировать жалобы администраций нескольких районов края на представителей одного из кандидатов Сергея Фургала.

«Я бы не хотел сейчас конкретизировать эти нарушения», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае завершилось голосование во втором туре выборов. В избирательных бюллетенях было два кандидата — действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР.

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