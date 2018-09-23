В Хабаровском крае завершилось голосование во втором туре выборов

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Голосование во втором туре выборов губернатора Хабаровского края завершилось в 20:00 (13:00 мск), заявили в региональном избиркоме.
В Хабаровском крае завершилось голосование во втором туре выборов
  • khabkrai.ru

«Процесс повторного голосования завершился. Участки закрылись. Комиссии приступили к подсчёту голосов», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, явка на 18:00 (11:00 мск) составила 42,79%.

В избирательных бюллетенях было два кандидата — действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР.

В настоящее время второй тур выборов губернатора проходит и во Владимирской области

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