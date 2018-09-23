Во Владимирской области начался второй тур на выборах губернатора

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Избирательные участки открылись в 8:00 мск в воскресенье, 23 сентября, во Владимирской области для голосования на втором туре выборов губернатора.
Во Владимирской области начался второй тур на выборах губернатора
  • РИА Новости

«В день выборов у нас работают 985 избирательных участков, на 44 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней 2017», — приводит РИА Новости слова представителя регионального избиркома.

Как уточняется, проголосовать смогут около 1,13 млн человек.

На пост главы региона претендуют кандидат от «Единой России», действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

Ранее стало известно, что на выборах губернатора в Хабаровском крае к 12 утра по местному времени (5:00 мск) проголосовали 20% избирателей

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