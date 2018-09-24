Избирком: выборы губернатора в Хабаровском крае прошли честно и прозрачно

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Избирком Хабаровского края на заседании через три дня утвердит итоги выборов губернатора, на которых лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Об этом сообщил председатель избиркома края Геннадий Накушнов.

Он отметил, что поступившие в избирком жалобы не могут оказать влияния на итоги выборов главы Хабаровского края. Накушнов пояснил, что из шести жалоб, которые зарегистрированы в комиссии, две частично подтверждены, ещё две находятся на проверке в правоохранительных органах.

«Законность соблюдена, выборы прошли честно, прозрачно, законно», — сказал председатель.

Кроме того, глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора Хабаровского края можно считать состоявшимися.

Ранее сообщалось, что после обработки 99,12% протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края с 69,62% голосов.

В свою очередь, его оппонент, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, набрал 27,91% голосов избирателей.

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