Избирком: выборы губернатора в Хабаровском крае прошли честно и прозрачно
Он отметил, что поступившие в избирком жалобы не могут оказать влияния на итоги выборов главы Хабаровского края. Накушнов пояснил, что из шести жалоб, которые зарегистрированы в комиссии, две частично подтверждены, ещё две находятся на проверке в правоохранительных органах.
«Законность соблюдена, выборы прошли честно, прозрачно, законно», — сказал председатель.
Кроме того, глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора Хабаровского края можно считать состоявшимися.
Ранее сообщалось, что после обработки 99,12% протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края с 69,62% голосов.
В свою очередь, его оппонент, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, набрал 27,91% голосов избирателей.