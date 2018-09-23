Памфилова: выборы главы Хабаровского края состоялись

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора Хабаровского края можно считать состоявшимися. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выборы точно состоялись, результат тоже не вызывает никаких сомнений, но в любом случае надо дождаться официального подведения итогов выборов, а это вправе сделать только краевая комиссия», — сказала она.

По словам Памфиловой, «кроме 124-го участка, где была попытка вброса», существенных нарушений в ходе выборов не зафиксировано.

Глава ЦИК также добавила, что явка избирателей во втором туре выборов главы региона составила 47,49%.

Ранее сообщалось, что после обработки 99,12% протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края с 69,62% голосов.

В свою очередь, его оппонент, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, набрал 27,91% голосов избирателей.