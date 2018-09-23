Памфилова: выборы главы Хабаровского края состоялись

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Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора Хабаровского края можно считать состоявшимися. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выборы точно состоялись, результат тоже не вызывает никаких сомнений, но в любом случае надо дождаться официального подведения итогов выборов, а это вправе сделать только краевая комиссия», — сказала она.

По словам Памфиловой, «кроме 124-го участка, где была попытка вброса», существенных нарушений в ходе выборов не зафиксировано.

Глава ЦИК также добавила, что явка избирателей во втором туре выборов главы региона составила 47,49%. 

Ранее сообщалось, что после обработки 99,12% протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края с 69,62% голосов.

В свою очередь, его оппонент, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, набрал 27,91% голосов избирателей.

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