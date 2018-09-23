Памфилова заявила об отсутствии оснований для отмены выборов в Хабаровском крае

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в настоящий момент основания для отмены итогов второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае отсутствуют.

«Заявляю, что в настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае», — приводит РИА Новости слова Памфиловой.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что случай с вбросом бюллетеней на одном из избирательных участков был единичным.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки более половины протоколов. Согласно данным ЦИК, после обработки 50,76% протоколов Фургал набирает 68,87% голосов, у действующего губернатора, кандидата «Единой России» Вячеслава Шпорта, — 28,49%.

Ранее сообщалось, что МВД получило 17 сообщений о нарушениях во время выборов в Хабаровском крае.