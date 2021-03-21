В Пензе рассказали о работе правительства после задержания Белозерцева
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дину Черемушкину.
«Правительство Пензенской области работает в штатном режиме в соответствии с уставом Пензенской области», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что Белозерцев задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.
В «Единой России» сообщили, что членство Белозерцева в партии приостановят в ближайшее время.