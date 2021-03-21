В Пензе рассказали о работе правительства после задержания Белозерцева

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Правительство Пензенской области продолжает работу в штатном режиме, несмотря на задержание губернатора региона Ивана Белозерцева.
В Пензе рассказали о работе правительства после задержания Белозерцева
  • © Пресс-служба губернатора Пензенской области

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дину Черемушкину.

«Правительство Пензенской области работает в штатном режиме в соответствии с уставом Пензенской области», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Белозерцев задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей. 

В «Единой России» сообщили, что членство Белозерцева в партии приостановят в ближайшее время.

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