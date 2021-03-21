Членство Белозерцева в «Единой России» приостановят
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко.
Он рассказал, что в партии «Единая Россия» предусмотрена процедура, согласно которой «при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда».
«В ближайшее время решением регионального политсовета членство в партии губернатора Пензенской области будет приостановлено», — заявил Ревенко.
Ранее сообщалось, что Белозерцев задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.