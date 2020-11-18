Генпрокуратура требует изъять у экс-главы Удмуртии имущество на 200 млн рублей

Генпрокуратура России предъявила иск к осуждённому за коррупцию экс-главе Удмуртии Александру Соловьёву об обращении в доход государства его имущества стоимостью свыше 200 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации… предъявила иск к бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьёву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 млн рублей», — говорится в сообщении.

Установлено, что Соловьёв в 2007—2016 годах имел не предусмотренный законом и превышающий его официальный заработок доход, который он скрывал от декларирования.

«Соловьёвым, его семьёй и доверенными лицами приобретено 75 объектов недвижимости (квартиры, дом и земельные участки) стоимостью более 169 млн рублей. При этом их совокупный доход составил 24 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

В середине октября Завьяловский районный суд вынес приговор экс-главе Удмуртии Александру Соловьёву.

Он был осуждён на десять лет колонии строгого режима за получение взяток.