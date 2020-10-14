Экс-глава Удмуртии осужден на 10 лет колонии за взятки

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Завьяловский районный суд вынес приговор экс-главе Удмуртии Александру Соловьёву, он осуждён на десять лет колонии строгого режима за получение взяток.
Экс-глава Удмуртии осужден на 10 лет колонии за взятки
  • РИА Новости

«Суд назначил Соловьёву наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 млн рублей по двум эпизодам ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы судейского сообщества республики.

Ранее прокурор попросил приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьёв получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через Каму и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 млн рублей.

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