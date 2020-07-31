Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
- © Максим Блинов
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Прошу назначить Соловьёву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 280 млн рублей», — сказал гособвинитель в суде.
Он также попросил лишить Соловьёва права занимать должности в органах власти в течение трёх лет и изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.
Ранее суд продлил домашний арест экс-главе Удмуртии.
По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьёв получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через Каму и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 млн рублей.