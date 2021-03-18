Осуждённого за взятки экс-главу Удмуртии освободили от наказания

Суд освободил от тюремного наказания осуждённого за коррупцию бывшего главу Удмуртии Александра Соловьёва из-за болезни.

«В Завьяловский районный суд поступило ходатайство осуждённого Соловьёва А.В. об освобождении от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ. Соловьёв А.В. отбывает наказание в виде лишения свободы, находится в медицинском учреждении ФСИН России», — приводит ТАСС текст сообщения, поступившего от пресс-службы судейского сообщества региона.

Суд удовлетворил ходатайство Соловьёва и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью.

В октябре 2020 года бывший глава Удмуртии был осуждён на десять лет колонии.

По версии следствия, в 2014—2016 годах он получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через Каму и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 млн рублей.