Экс-мэр Йошкар-Олы осуждён на 14 лет колонии за получение взятки

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Йошкар-Олинский городской суд приговорил бывшего мэра столицы Республики Марий Эл Павла Плотникова к 14 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 23 млн рублей за получение взятки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Экс-мэр Йошкар-Олы осуждён на 14 лет колонии за получение взятки
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«Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра городского округа «Город Йошкар-Ола» Павла Плотникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки»)», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что суд приговорил Плотникова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 23 млн рублей с лишением права занимать определённые должности сроком на три года.

На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, который обвиняется в получении взятки.

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