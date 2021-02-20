Экс-мэр Йошкар-Олы осуждён на 14 лет колонии за получение взятки
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«Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра городского округа «Город Йошкар-Ола» Павла Плотникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки»)», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что суд приговорил Плотникова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 23 млн рублей с лишением права занимать определённые должности сроком на три года.
На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, который обвиняется в получении взятки.