Экс-мэра Туапсе осудили на пять лет колонии

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Туапсинский городской суд признал экс-мэра Туапсе Владимира Зверева виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Экс-мэра Туапсе осудили на пять лет колонии
  • © пресс-служба администрации Туапсинского района

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

«Зверева В.К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России, ч. 2 ст. 286 УК России, ч. 1 ст. 292 УК России, и по совокупности совершённых преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что суд приговорил бывшего главу управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимира Витрука к трём годам колонии по делу о взяточничестве.

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