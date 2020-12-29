Суд вынес приговор экс-главе УФССП по Омской области по делу о взятке

Суд приговорил бывшего главу управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимира Витрука к трём годам колонии по делу о взяточничестве.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Приговором суда Витруку назначено наказание в виде трёх лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение шести лет», — отмечается в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с приговором конфискован также предмет взятки.

Подчёркивается, что он признан виновным по статьям «Превышение должностных полномочий», «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере».

Отмечается, что Витрук в 2018 году незаконно поручал подчинённым затягивать сроки исполнительных производств, а также в этом же году добился незаконного снятия ареста с автомобиля должника. За снятие ограничений на машину он «через посредника потребовал денежные средства в сумме 300 тыс. рублей в качестве незаконного вознаграждения».

Ранее суд признал бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова виновным во взяточничестве, мошенничестве и создании преступного сообщества.