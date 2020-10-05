Экс-руководитель администрации главы Хакасии получил 16 лет колонии

Суд признал бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова виновным во взяточничестве, мошенничестве и создании преступного сообщества.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Приговором суда Владимиру Бызову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в сумме 85 млн рублей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по версии следствия, Бызов с сообщниками занимался хищением путём мошенничества в особо крупных размерах бюджетных и внебюджетных денежных средств, выделяемых на осуществление закупок медицинских товаров для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения и управления капитального строительства.

Также он получал взятки в ходе работы с государственными контрактами.

Остальные участники преступной группы также получили различные сроки и штрафы, в зависимости от своего участия в коррупционной схеме.

19 сентября стало известно, что бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, арестован на два месяца.

31 июля Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу депутата заксобрания города Романа Коваля, подозреваемого в деле о взятке.

16 июня суд в Тверской области вынес приговор бывшему главе города Кимры Максиму Литвинову, он признан виновным в получении взятки в размере около 18 млн рублей.