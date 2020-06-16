Экс-мэра города Кимры приговорили к десяти годам колонии за взятку

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Суд в Тверской области вынес приговор бывшему главе города Кимры Максиму Литвинову, он признан виновным в получении взятки в размере около 18 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.
Экс-мэра города Кимры приговорили к десяти годам колонии за взятку
  • РИА Новости
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«Мужчине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 36 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, одна из его пособниц получила шесть лет колонии с отсрочкой, вторая — пять лет лишения свободы условно.

По данным следствия, в 2010 году к Литвинову обратился предприниматель с вопросом о предоставлении земельного участка для строительства гипермаркета. Глава города решил передать участок без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды.

В таком порядке земельный участок мог быть предоставлен гражданину только под строительство объекта по надуманному основанию — якобы для строительства социально значимого объекта, пояснили в СК.

«Корыстная заинтересованность главы МО город Кимры заключалась в стремлении получить выгоду имущественного характера для себя путём приобретения возможности распоряжаться правом аренды данного земельного участка через «подконтрольного» ему гражданина», — информирует пресс-служба.

Литвинов предложил предпринимателю приобрести право на участок за 18 млн рублей, не сообщив о способе приобретения. Для совершения преступления он привлёк двух женщин. С ноября 2010-го по февраль 2012 года чиновник безвозмездно получил возможность распоряжаться правом аренды участка.

Имущественный ущерб от его действий для городского бюджета оценивается в 14,4 млн рублей.

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