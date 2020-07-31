В Петербурге арестовали депутата заксобрания города Романа Коваля

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отправить под стражу депутата заксобрания города Романа Коваля, подозреваемого в деле о взятке.
В Петербурге арестовали депутата заксобрания города Романа Коваля
  • © Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.

«Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Коваля», — указывается в заявлении.

По данным пресс-службы судов, Коваль вину не признал. 

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело в отношении депутата заксобрания Петербурга Романа Коваля, он подозревается в получении крупной взятки. Также задержан его помощник Андрей Гришин.

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