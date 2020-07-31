В Петербурге арестовали депутата заксобрания города Романа Коваля
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.
«Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Коваля», — указывается в заявлении.
По данным пресс-службы судов, Коваль вину не признал.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело в отношении депутата заксобрания Петербурга Романа Коваля, он подозревается в получении крупной взятки. Также задержан его помощник Андрей Гришин.