В Петербурге арестовали депутата заксобрания города Романа Коваля

Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отправить под стражу депутата заксобрания города Романа Коваля, подозреваемого в деле о взятке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.

«Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Коваля», — указывается в заявлении.

По данным пресс-службы судов, Коваль вину не признал.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело в отношении депутата заксобрания Петербурга Романа Коваля, он подозревается в получении крупной взятки. Также задержан его помощник Андрей Гришин.