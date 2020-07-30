Задержан депутат заксобрания Петербурга Роман Коваль

Следственный комитет возбудил дело в отношении депутата заксобрания Петербурга Романа Коваля, он подозревается в получении крупной взятки. Также задержан его помощник Андрей Гришин.

Как полагает следствие, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве помощника взятку в виде денег и автомобиля. Сумма взятки составила более 15 млн рублей.

По данным ведомства, взятка была дана за «способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств» определённым государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, с которыми «представляемые предпринимателем коммерческие организации заключали государственные контракты».

«Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денежных средств», — уточнили в СК.

30 июля задержаны оба подозреваемых.

В апреле в ФСБ заявили о задержании вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.