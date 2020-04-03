Вице-губернатор Кировской области задержан по подозрению в коррупции

В ФСБ заявили о задержании вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«В период сентября — октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, используя служебные полномочия... создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от предпринимателей региона», — говорится в заявлении.

Отмечается, что группировка наладила получение взяток от предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

По данным ФСБ, Плитко был задержан при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей. В отношении него СУ СК России по Кировской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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