Вице-губернатор Кировской области задержан по подозрению в коррупции

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В ФСБ заявили о задержании вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Вице-губернатор Кировской области задержан по подозрению в коррупции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«В период сентября — октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, используя служебные полномочия... создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от предпринимателей региона», — говорится в заявлении.

Отмечается, что группировка наладила получение взяток от предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

По данным ФСБ, Плитко был задержан при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей. В отношении него СУ СК России по Кировской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего директора департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

1 апреля Нижегородский районный суд продлил до 2 июля арест экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого обвиняют в получении крупной взятки.

В феврале Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву по делу о взятке.

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