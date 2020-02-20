Суд арестовал экс-помощницу зампреда правительства по делу о взятке

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву по делу о взятке.
Суд арестовал экс-помощницу зампреда правительства по делу о взятке
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Алексеева останется в СИЗО до 19 апреля.

«Алексеева обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК России, свою вину не признала», — заявил следователь.

Отмечается, что по делу также проходят директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, с 2014 по 2017 год он занимал должность гендиректора ООО «Промомед Рус», а также советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко.

Ранее суд арестовал гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного в рамках данного дела.

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