Суд арестовал экс-помощницу зампреда правительства по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву по делу о взятке.

Как сообщает РИА Новости, Алексеева останется в СИЗО до 19 апреля.

«Алексеева обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК России, свою вину не признала», — заявил следователь.

Отмечается, что по делу также проходят директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, с 2014 по 2017 год он занимал должность гендиректора ООО «Промомед Рус», а также советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко.

Ранее суд арестовал гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного в рамках данного дела.