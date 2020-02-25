В Екатеринбурге экс-чиновника признали виновным в получении взятки

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего директора департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки в крупном размере»), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России («Покушение на получение взятки в крупном размере»)», — указывается в заявлении.

Как отмечается, суд посчитал доказанным, что в 2016 году чиновник получил от предпринимателей незаконное вознаграждение на сумму более 900 тыс. рублей за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций и иные действия, входящие в его служебные полномочия. При попытке получения очередной взятки на сумму 190 тыс. рублей он был задержан.

В период судебного разбирательства подсудимый скрылся и был объявлен в международный розыск. После задержания за пределами Российской Федерации он был экстрадирован на родину.

«Суд назначил осуждённому наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей. Кроме того, он лишён права занимать должности на государственной службе на пять лет», — пишет ведомство.

Уточняется, что пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву по делу о взятке.