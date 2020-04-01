Суд продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову

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Нижегородский районный суд продлил до 2 июля 2020 года арест экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого обвиняют в получении крупной взятки.
Суд продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову
  • РИА Новости

«Нижегородский районный суд продлил Маркелову срок содержания под стражей на три месяца — до 2 июля 2020 года. Проходящим с ним по делу Наталье Кожановой и Ираиде Долгушевой арест также продлён на три месяца: Кожановой — до 2 июля, Долгушевой — до 14 июля», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

По данным следствия, Маркелов в должности главы региона получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей.

Уточняется, что указанная сумма была передана за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Кроме того, в отношении Маркелова было возбуждено ещё одно уголовное дело — о злоупотреблении должностными полномочиями.

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